Arizona gaat pas herstelde anti-abortuswet uit 1864 weer afschaffen

Het staatsparlement van Arizona heeft ingestemd met het terugdraaien van een strenge anti-abortuswet. Volgens deze wet uit 1864, die onlangs werd hersteld door de hoogste rechtbank van de Amerikaanse staat, zijn bijna alle abortussen verboden.

De staatssenaat ging nipt akkoord met de terugdraaiing. Dankzij de steun van twee Republikeinen behaalden de Democraten een meerderheid van 16 tegen 14. De Democratische gouverneur moet het besluit nog goedkeuren, maar dat is slechts een formaliteit.

In een verklaring noemt gouverneur Katie Hobbs de oude wet verwoestend. "Vrouwen in Arizona zouden niet moeten hoeven leven in een staat waar politici keuzes maken die vrouwen met artsen moeten nemen." Ze kijkt ernaar uit om de terugdraaiing te bekrachtigen, drie weken na het omstreden gerechtelijke besluit.

Volgens de 160 jaar oude wet zijn abortussen enkel toegestaan als daarmee het leven van de vrouw kan worden gered. Op een abortus om andere redenen staat een gevangenisstraf oplopend tot vijf jaar. Er is ook geen uitzondering voor bijvoorbeeld verkrachting of incest.

Wet kan nog in werking treden

Volgens Amerikaanse media is het mogelijk dat de oude wet eind juni alsnog tijdelijk in werking treedt. Dit is afhankelijk van wanneer de parlementaire zitting in de staat ten einde komt. Pas negentig dagen daarna treedt een aangenomen wetswijziging in werking.

Voordat de hoogste rechtbank van Arizona enkele weken geleden de wet herinvoerde, waren abortussen na de vijftiende week van de zwangerschap verboden. Dat wordt opnieuw het geval zodra het politieke proces rondom de terugdraaiing is voltooid.

Swing state

Abortus is een belangrijke thema bij de presidentsverkiezingen in november en Arizona is een swing state. Daarmee kan de politieke strijd om de oude abortuswet grote invloed hebben op wie in 2025 in het Witte Huis terechtkomt. Deze strijd gaat vrijwel zeker tussen oud-president Trump en de huidige president Biden.

Sinds het Hooggerechtshof het landelijke recht op abortus in de Verenigde Staten bijna twee jaar geleden terugdraaide, mogen staten zelf beslissen of ze abortus willen verbieden of niet. Arizona was de vijftiende staat die de medische ingreep (deels) verboden had gemaakt.

De Republikeinse achterban bestaat voor een omvangrijk deel uit streng conservatieve christenen. Binnen deze groep is er felle weerstand tegen abortus, dat als moord wordt beschouwd. Terwijl de Democratische achterban abortus als een recht ziet en faliekant tegen een verbod is.