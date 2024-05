Drie oud-wereldkampioenen onderuit op WK snooker: O'Sullivan, Trump en Higgins naar huis

Drie oud-wereldkampioenen zijn op één dag uitgeschakeld op het WK snooker. In de kwartfinales verloren Ronnie O'Sullivan, Judd Trump en John Higgins.

Zevenvoudig kampioen O'Sullivan kwam in zijn duel met Stuart Bingham, zelf kampioen in 2015, met 8-6 voor, maar speelde in de beslissende sessie te slordig. Bingham liet zich niet opjagen, nam alle tijd en pakte de laatste drie frames. Hij won uiteindelijk met 13-10.

De als derde geplaatste Trump, kampioen in 2019, liet zich verrassen door Jak Jones. Jones won met 9-13. De 30-jarige qualifier uit Wales doet pas voor de tweede keer mee in The Crucible in Sheffield.

Ook viervoudig kampioen John Higgins strandde in de kwartfinales. Higgins boog met 8-13 voor Kyron Wilson. Jones treft in de halve finales Bingham. En Gilbert speelt de halve finales tegen Wilson.