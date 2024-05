Twente is nog stééds geen kampioen en dat knaagt: 'Doen dit niet expres'

Twente, dat toch ogenschijnlijk moeiteloos op het negende kampioenschap afstoomde, maakt het onbedoeld spannend. "Wij doen dat ook niet expres", zegt aanvoerder Renate Jansen. "We willen gewoon kampioen worden en daar doen we alles voor, maar dit is natuurlijk ondermaats."

Tegen FC Utrecht ging het anderhalve week geleden al mis, en toen Tessa Wullaert halverwege de tweede helft de 1-0 binnenschoot, leek de stress in de Twentse lijven te schieten.

"Totaal niet. Als je ziet hoe wij de eerste helft spelen, is dat gewoon goed. Alleen belonen we onszelf niet. Als we dat wel doen heb je toch een flow. En dan loop je niet zo te hikken tegen een goal", concludeerde Jansen.

Bericht uit Amsterdam

In het begin van de wedstrijd waren volgens Pot de zenuwen ook "totaal niet" te zien. "Het eerste kwartier domineren we, creëren we kansen en dan moet je er gewoon een in schieten."

Dat lukte niet en na verloop van tijd kwam er nieuws uit Amsterdam: Ajax op 1-0.

"Daar hield ik mij in eerste instantie niet zo mee bezig", gaf Pot toe. "Omdat we natuurlijk prima aan het spelen waren. Tot ineens iemand achter me zei dat ze voor stonden. Dat is niet waar wij op ons moesten focussen, maar op het eind van de wedstrijd kijk je daar natuurlijk wel naar."