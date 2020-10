Kleine ondernemers mogen geen tweedehandskleding verkopen op Vinted

Professionele verkopers op tweedehandskledingplatform United Wardrobe zijn niet blij met de overname door concurrent Vinted. Op het platform van Vinted worden kleine ondernemers om juridische redenen niet toegelaten. Zij lijken daardoor een (groot) deel van hun inkomen kwijt te raken.

Zogenoemde topverkopers op United Wardrobe brengen via het platform tot wel 150 kledingstukken per week aan de man. Hun account, inclusief volgers en recensies, kunnen ze niet overzetten naar Vinted. Op den duur zullen de accounts verdwijnen.

Het Litouwse bedrijf wil geen commerciële partijen toestaan, omdat voor verkoop door bedrijven andere regels gelden dan voor particulieren. Zo zijn particulieren vrijgesteld van het retourrecht en het vermelden van btw.

'Medeverantwoordelijk voor het succes'

"Acht jaar heb ik, samen met nog een heleboel andere verkopers, gewerkt aan mijn naam en onderneming op United Wardobe - waarna dit alles van het ene op het andere moment van ons afgenomen is", zegt Stijn Buschgens, die onder de naam Wildebras Vintage ook een zelfstandige webshop heeft. Hij schat dat een paar honderd ondernemers getroffen worden.

Elise Bakker runt Roadthrifters, het grootste account op United Wardrobe, en zet in het FD vraagtekens bij de beweegredenen van de overnamepartij. "Wij zijn medeverantwoordelijk voor het succes, omdat we zoveel verkochten. Vinted wil het alleenrecht. Als ze de sector echt wilden verduurzamen, hadden ze ons wel betrokken."

In gesprek

In een schriftelijke reactie aan de NOS laat Vinted weten dat het bedrijf in gesprek is met commerciële gebruikers van United Wardrobe. "In het bijzonder met gebruikers die grote aantallen items aanboden. We kijken met hen naar manieren om te blijven verkopen op Vinted, op een manier die voldoet aan ons beleid."

Hoe dat er voor de ondernemers uit gaat zien, houdt het bedrijf in het midden. "Natuurlijk weten we dat sommige gebruikers een relatief grote hoeveelheid artikelen via Vinted verkopen en dat staan we toe, zolang ze zich niet gedragen als een commerciële partij."