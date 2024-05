Brugts bijna kampioen met Barcelona, Oranje-aanvalster trefzeker in monsterzege

Het is een kwestie van tijd voordat Oranje-international Esmee Brugts zich met FC Barcelona de kampioen van Spanje mag noemen. De 20-jarige aanvalster was woensdag trefzeker voor haar club en had zodoende een klein aandeel in de ruime 8-0 thuiszege op Madrid CF.

Voor Brugts, die bezig is aan haar eerste seizoen bij Barcelona, zou een Spaanse titel een primeur zijn. De club zelf is al jaren een dominante factor in de binnenlandse competitie. De laatste vier jaar ging het landskampioenschap telkens naar Barcelona.

Met nog vijf duels te gaan heeft de ploeg van trainer Jonatan Giráldez een ruime voorsprong op Real Madrid, de nummer twee van de ranglijst. Het gat is momenteel twaalf punten. Barcelona heeft bovendien een veel beter doelsaldo.