Borussia Dortmund bluft PSG af en wint thuisduel halve finale Champions League

Borussia Dortmund heeft de eerste wedstrijd in de halve finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain met 1-0 gewonnen. De enige goal werd gemaakt door spits Niclas Füllkrug.

Volgende week wacht de return in Parijs. Dan kan Dortmund zijn eerste Champions League-finale sinds 2013 bereiken. Toen was Bayern München te sterk. Diezelfde ploeg troefde PSG af in zijn enige Champions League-finale in 2020.