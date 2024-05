Borussia Dortmund bluft PSG af en wint heenduel halve finale Champions League

Toch bleef Dortmund verder tamelijk eenvoudig overeind. Sterker nog, Dortmund had ook met grotere cijfers kunnen winnen.

Julian Brandt, die in de eerste helft al een goede kans miste, kon net van scoren worden afgehouden door Marquinhos. Ook Füllkrug scoorde bijna.

In de slotfase zette PSG nog even stevig aan, maar het was niet genoeg. Volgende week mag het sterrenensemble de schade in eigen huis proberen te herstellen.