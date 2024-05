Nabestaanden vergeven man die 78-jarige vrouw doodreed, 'Was ongeluk'

Als het aan de nabestaanden van de 78-jarige vrouw die in 2022 werd doodgereden ligt, hoeft de verantwoordelijke pakketbezorger geen straf te krijgen. Het was een ongeluk, stelden zij vandaag in de rechtbank. Die conclusie trekken de familieleden na een gesprek met de verdachte.

In oktober 2022 reed de 46-jarige Samir A. uit Noordwijk met zijn bestelbus achteruit op de parkeerplaats van een flat in het Zuid-Hollandse dorp. Hij zag niet dat de vrouw achter de bus langs overstak en reed haar aan. De vrouw overleed ter plaatse.

Nabestaanden niet ingelicht

Vandaag was de zitting, voor de tweede keer, want in januari was de familie van het slachtoffer niet op de hoogte gesteld dat er een zitting was. Omdat zij gebruik wilden maken van hun spreekrecht, werd de zitting toen onderbroken.

A. verklaarde op de zitting eerder dit jaar dat hij heel voorzichtig reed. Dat deed hij naar eigen zeggen altijd, omdat de parkeersensoren aan de achterkant van zijn bus kapot waren. Bovendien had hij geen haast, aldus de verdachte. Hij bood meermaals zijn excuses aan. "Ik ben intens verdrietig", zei A.

Toch vond de officier van justitie dat hij 'aanmerkelijke schuld' had aan de aanrijding. Ze eiste in januari al een taakstraf van 200 uur voor roekeloos rijden en een voorwaardelijk rijverbod van een jaar tegen de man.

'Ik zie een mens'

Voorafgaand aan de zitting van vandaag gingen de verdachte en nabestaanden van het slachtoffer met elkaar in gesprek, schrijft Omroep West. "Ik heb kunnen zeggen wat ik wilde", zei de zoon van het slachtoffer daarover. "Het heeft geholpen bij de verwerking. Ik zie gewoon een mens, geen moordenaar."

Hij heeft A. ook een foto van zijn moeder laten zien. "Om te zorgen dat hij het beeld kwijtraakt van hoe ze eruitzag na het ongeluk."

Een straf voor A. brengt hun familielid niet terug, stellen de nabestaanden. "We vergeven hem, hij is al genoeg gestraft. Een ongeluk zit in een klein hoekje."

Ondergedoken

A. durfde het zelf niet aan om contact te zoeken met de familie. "Als je zoiets doet in Syrië, waar ik vandaan kom, dan word je vermoord door de familie van het slachtoffer. Ik heb drie weken ondergedoken gezeten, omdat ik bang was dat ze me wat zouden aandoen."

De 48-jarige man kwam in 2015 met zijn gezin naar Nederland en werkt sindsdien als pakketbezorger.

De officier van justitie houdt zich ondanks de wens van de familie aan de eis op de eerste zitting. De advocaat van A. vraagt om vrijspraak voor de verdenking van roekeloos rijden. Ze noemt het standpunt van de nabestaanden "heel knap". "Dat zien we niet vaak in verkeerszaken. U heeft oog voor de menselijke maat."

De rechter doet uitspraak op 13 mei.