Slot zal nieuwe keeperstrainer moeten zoeken: Achterberg na 15 jaar weg bij Liverpool

"Ik heb genoten van elke dag om bij deze geweldige club te werken, maar na lang nadenken denk ik dat het goed voor mij zou kunnen zijn om aan een nieuwe uitdaging te beginnen."

Als speler was Achterberg actief bij NAC Breda, FC Eindhoven en Tranmere Rovers. Bij die laatste club was hij tot zijn 36ste actief en verwierf hij bekendheid dankzij enkele heroïsche optredens in het bekertoernooi.

Toen Klopp in 2015 bij Liverpool tekende, was Achterberg er al enkele jaren keeperstrainer. De klik met de Duitser was er meteen. "Vanaf de allereerste seconde wist ik: deze jongen is geboren om keeper te worden", vertelde Klopp indertijd.