Aantal kinkhoestmeldingen stijgt, vijf vragen over de besmettelijke ziekte

In tien jaar tijd is het aantal gevallen van kinkhoest niet zo hoog geweest. Volgens het RIVM zijn er dit jaar, tot begin deze week, 7187 gevallen gemeld. Zeker sinds begin april gaat het hard: er zijn vanaf dat moment zo'n 3600 meldingen bij gekomen. Maar wat is de ziekte precies en wat kun je ertegen doen? Vijf vragen en antwoorden over kinkhoest.

Wat is kinkhoest en hoe is het te herkennen?

Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie die een gifstof aanmaakt: de Bordetella pertussis. Mensen kunnen elkaar ziek maken door hoesten en niezen. Daardoor komen kleine druppels met de bacterie in de lucht die andere mensen inademen.

Wanneer mensen net ziek zijn is kinkhoest het besmettelijkst. Vaak weet een patiënt op dat moment niet dat hij de ziekte heeft. Na ongeveer drie weken na het begin van de klachten neemt de besmettelijkheid af.

Kinkhoest is notoir vanwege de hoestbuien die soms maandenlang aanhouden. De ziekte begint vaak met verkoudheidsklachten. Na een week of twee begint het hoesten en dat wordt steeds erger, vooral 's nachts. Het kenmerkt zich als een blaffende hoest, waarbij taai slijm wordt opgehoest. Na een paar weken trekt de hoest in de meeste gevallen weg.

Is de stijging zorgelijk?

Verschillende gezondheidsdiensten, waaronder het RIVM, waarschuwen voor de gevolgen van kinkhoest. Het instituut maakt zich vooral zorgen om jonge ongevaccineerde kinderen.

"Daarom is altijd het advies dat als je verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten je niet in contact met jonge kinderen of hoogzwangere vrouwen moet komen", benadrukt Tjalling Leenstra, hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Of het aantal meldingen blijft stijgen, kan het RIVM moeilijk inschatten. "We zitten nu flink hoog," zegt Leenstra. "We zien in de afgelopen maand elke twee weken ongeveer 1800 meldingen. Daarmee is het stabiel. Op termijn zal het afnemen, maar wanneer precies weten we niet."