In week van uitersten wil nog altijd gehavend AZ bittere nasmaak wegspoelen

"In het veld denk je: 'Het zal toch niet weer...' Want als je er zelf nog drie binnen schiet, is het klaar. Nu valt de bal goed bij de tegenstander", refereerde de middenvelder aan de late tegengoal van ADO ( 2-2 ).

Maar dat is niet het enige probleem; ook de tegenvallende resultaten in de eredivisie hangen als een sluier over de ploeg. In vijf competitiewedstrijden werd vier keer op rij een voorsprong verspild. Hoe lang blijft iets pech? "Dat zeg je goed. We moeten kritisch naar onszelf kijken", vertelde Dani de Wit.

"De laatste resultaten moeten nog komen, maar we verwachten eigenlijk niemand terug", zegt Slot woensdag op de persconferentie in aanloop naar het duel. "Een aantal jongens is individueel in training, maar de een heeft veel moeite het vol te houden terwijl de ander het idee heeft zo te kunnen aansluiten. Maar dan heb je eerst een negatieve test nodig."

Het was een week van uitersten in Alkmaar. Het ene moment werd, terwijl gehavend door twaalf coronabesmettingen, verrassend met 0-1 gewonnen bij Napoli, het andere moment werd tegen ADO Den Haag voor de vijfde keer op rij in de eredivisie gelijk gespeeld.

Het beste voorbeeld daarvan hoorde hij enkele minuten daarvoor uit de mond van De Wit. "Dani zei net dat wij tegen ADO de laatste twintig minuten te veel naar achteren liepen, maar ik had graag door middel van beelden laten zien dat dat niet zo is. De jongens lezen dat en geloven daadwerkelijk dat het gebeurt."

Want door corona heeft AZ ook nauwelijks de kans besprekingen te voeren, zegt Slot. "Spelers komen een kwartier voor de training aan en gaan daarna zonder te douchen naar huis. We voeren eigenlijk geen besprekingen, om het aantal besmettingen tegen te gaan."

Alles op een hoop gegooid, is Slot naast voetbaltrainer de laatste tijd ook noodgedwongen viroloog én psychiater. Hij moet zijn door corona gehavende ploeg door een (mentaal) lastige tijd loodsen. "Het is lastiger werken deze periode", geeft hij toe.

En dat terwijl het gevoel misschien wel leefde dat de zege bij Napoli een kantelpunt kon zijn, na de eerdere verspilde punten in de eredivisie. "We hebben een extra zetje nodig", aldus De Wit. "Het ligt niet aan het voetbal, maar aan individuele fouten en pech. Heel zuur."

De Wit leefde vorige week donderdag nog op een roze wolk, nadat hij de Europa League-confrontatie met Napoli had beslist ( 1-0 ). "Nagenieten deed ik op de avond zelf. Dat was leuk, voor familie, vrienden, de club. Maar we moesten er drie dagen later weer staan en dat hebben we nagelaten."

Ondanks de teleurstellende tendens vanwege de matige resultaten in Nederland, gaat AZ met de mindset van het goede duel in Italië donderdag de strijd met Rijeka aan.

De tweede Europa League-wedstrijd van AZ, donderdag thuis tegen HNK Rijeka, is live te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 en via een liveblog in de NOS-app/NOS.nl. Een samenvatting is donderdagavond te zien in het NOS Journaal rond 23.30 uur.

AZ gaat door de winst in Napels aan de leiding in groep F van de Europa League. De Kroatische tegenstander van donderdag verloor vorige week in blessuretijd van de andere club uit de poule, Real Sociedad (1-0).