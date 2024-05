Is het vijf voor twaalf bij Vitesse? 'Nee, veel verder, we zitten echt op het randje'

Reijntjes denkt liever niet in problemen. "Die zijn er al genoeg. Die ken ik. We zijn met de mogelijkheden bezig. De mensen hier verdienen ook dat ik samen met Paul van der Kraan eraan ga werken. Want de onzekerheid is enorm."

Toch houdt de interim-directeur hoop. "We zijn op zo veel schaakborden bezig en er is altijd wel een bord waarvan ik zeg: we zijn in de winning mood. Zo houd ik de moed erin."

En: "Als je hier rondloopt, proef je het ook. Ondanks alle ellende geloven mensen er wel in. Als zij er in geloven, wie ben ik dan om te zeggen: ik niet. Ik ga geen lulverhaal ophangen. Ik zie ontzettend veel positieve dingen, waardoor ik er nog steeds in geloof."

De crowdfunding die is gestart, geeft Reijntjes ook moed. "Dat is fantastisch. Het feit dat John hier begint, past in het verhaal dat ik net vertel. Optimisme, positivisme. Het geeft aan hoe de beleving is binnen deze regio. In ieder geval bij de supporters."

Veel Arnhemmers leven inderdaad mee met hun club - maar er zijn ook kritische geluiden: