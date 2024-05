Bijna 300 arrestaties bij ontruiming pro-Palestijns protest Columbia University

De politie heeft gisteravond 282 demonstranten aangehouden bij de ontruiming van een bezet gebouw van Columbia University. Dat heeft de politiecommissaris van de stad New York laten weten in een persconferentie. Pro-Palestijnse demonstranten hadden de Hamilton Hall, waar het bestuur van de universiteit zetelt, gebarricadeerd in het kader van een pro-Palestijns protest.

Door een raam te breken wisten de studenten het gebouw binnen te dringen, waarna zij de ramen en deuren barricadeerden. Tientallen andere studenten bleven buiten staan om de bezetting in stand te houden.

Na enkele uren beëindigde de oproerpolitie het protest. Het universiteitsbestuur zei geen andere keuze te hebben dan de politie in te schakelen. "We hebben duidelijk gemaakt dat het leven op de campus niet oneindig ontwricht kan worden door betogers die regels en wetten overtreden." Het bestuur heeft aangegeven dat er in ieder geval tot 17 mei politie aanwezig blijft op de campus.

Los Angeles

Op universiteiten in heel de Verenigde Staten vinden momenteel pro-Palestijnse protesten plaats. Op de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA) braken gisteren gevechten uit, nadat pro-Israëlische tegendemonstranten probeerden de barricaden omver te trekken die de pro-Palestijnse studenten hadden opgericht.

Op beelden is te zien hoe tegendemonstranten met stokken insloegen op de barricade. Er braken gevechten uit waarbij actievoerders met pepperspray spoten en met vuurwerk gooiden. Veiligheidspersoneel van de universiteit greep niet in. Het universiteitsbestuur heeft uiteindelijk de oproerpolitie ingeschakeld om de rust te laten terugkeren.

Vanwege het geweld van gisteravond heeft de universiteit besloten alle colleges vandaag niet door te laten gaan.

Banden verbreken

Al geruime tijd zijn er op universiteiten in de Verenigde Staten pro-Palestijnse protesten. Vorige maand zetten studenten een tentenkamp op op de campus van de Columbia University in New York. Dat initiatief kreeg navolging bij universiteiten in de rest van het land.

De studenten eisen een staakt-het-vuren in Gaza en hebben felle kritiek op de regering-Biden. Ook willen ze dat de universiteiten hun banden verbreken met bedrijven die connecties hebben met Israël, waaronder wapenleveranciers. Biden liet weten dat het bezetten van een academisch gebouw "absoluut de verkeerde aanpak is" en "geen voorbeeld is van een vreedzaam protest".

Volgens de studenten gooit de politie met zijn harde optreden juist olie op het vuur.

Meldingen van antisemitisme

Hoewel de protesten over het algemeen vreedzaam verlopen, merken universiteitsbesturen en Joodse studenten dat het antisemitisme op universiteiten sinds 7 oktober toeneemt. Bij verschillende universiteiten kwamen meldingen binnen over intimiderende leuzen en antisemitisme tijdens de protesten.

Eerder dit jaar vertelden negen Joodse studenten van prominente universiteiten in het Amerikaanse Congres over hun ervaringen. Zo voelen ze zich onveilig en zeggen ze regelmatig te maken te hebben met fysiek en verbaal geweld. Sommige studenten zijn gestopt met het dragen van een keppel en verstoppen hun ketting met een davidster.