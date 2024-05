Man die Haagse supermarktmedewerkster doodstak gaat in hoger beroep

Jamel L., de 57-jarige man die vorig jaar een supermarktmedewerkster in Den Haag doodstak, gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling. Hij kreeg twee weken geleden tien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

L. stak in juni vorig jaar de 36-jarige Antoneta Gjokja neer in een Albert Heijn vlak bij station Den Haag Centraal. Hij kwam rond 07.00 uur 's ochtends de winkel binnen, waar hij aan een medewerker vroeg waar de messen lagen. Vervolgens pakte hij een vleesmes en stak hij het slachtoffer neer op de broodafdeling. De twee kenden elkaar niet.

L. werd veroordeeld voor moord, omdat hij volgens de rechtbank in de minuten voorafgaand aan zijn daad daarover heeft kunnen nadenken. Daarom zou er geen sprake zijn van een opwelling, schrijft Omroep West. Naar eigen zeggen handelde L. wel in een impuls.

Psychose

Het Pieter Baan Centrum zegt dat L. tijdens zijn daad een psychose had en dat de steekpartij hem in sterk verminderde mate valt toe te rekenen. Omdat hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar is, oordeelt de rechter dat hij de cel in moet alvorens aan de tbs-behandeling te beginnen.

Die opgelegde straf was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De advocaat van L. betoogt juist dat haar cliënt zo snel mogelijk aan zijn tbs-behandeling moet kunnen beginnen. Zij vindt de celstraf van tien jaar niet op zijn plek.

Lang crimineel verleden

Het was bij diverse instanties bekend dat Jamel L. gevaarlijk was. Hij had een lang crimineel verleden in Nederland, Engeland en Curaçao. In 2018 kreeg hij tbs opgelegd in Curaçao, maar Nederland weigerde die maatregel over te nemen.

In Nederland werd L. sinds september 2022 ook meerdere keren opgepakt. Hij werd kort voor het doodsteken van Gjokja nog veroordeeld voor bedreiging, maar hoefde niet de cel in omdat zijn straf gelijk was aan zijn voorarrest.

Eerdere aangifte

Ook was tegen L. aangifte gedaan door een Middelburgse vrouw. Zij regelde een kamer en een baan voor hem, maar daarna sloeg het contact langzaam om en uitte L. meerdere doodsbedreigingen.

De vrouw deed meermaals aangifte, maar volgens haar is daar nooit iets mee gedaan. "Als iemand naar mijn aangifte had gekeken, dan hadden ze hem gehad en had mevrouw nog geleefd", zei ze eerder over de dood van Gjokja.