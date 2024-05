Johnson & Johnson probeert opnieuw te schikken in babypoederzaak

Het Amerikaanse farmacie- en cosmeticaconcern Johnson & Johnson (J&J) doet een nieuwe poging om te schikken in de zaak rond hun talkpoeder voor baby's. Ze bieden nu in totaal 11 miljard dollar. Dat is ruim 2 miljard hoger dan hun vorige bod.

Johnson & Johnson wordt al jarenlang achtervolgd door claims dat hun talkpoeder asbest bevat en daardoor kankerverwekkend is. Er lopen tienduizenden claims tegen het bedrijf in verschillende staten. Twee eerdere schikkingsvoorstellen werden afgewezen.

Vrouwen die jarenlang talkpoeder voor baby's en andere talkproducten van J&J gebruikten, zeggen dat ze eierstokkanker hebben gekregen van asbest in de producten. Volgens hen wist het concern al sinds de jaren 70 dat de producten asbest bevatten, maar heeft het consumenten daar nooit voor gewaarschuwd.

Persbureau Reuters schreef in 2018 op basis van interne documenten dat er tussen 1971 en 2000 inderdaad geregeld kleine hoeveelheden asbest in het poeder zijn aangetroffen. Het verband tussen asbest en eierstokkanker is nooit wetenschappelijk bewezen.

Maïszetmeel

J&J heeft altijd ontkend dat hun talkpoeder asbest bevat. Twee jaar geleden besloot het bedrijf wel te stoppen met de verkoop van het poeder op basis van talk. Het verving het voor poeder op basis van maïszetmeel.

In de komende drie maanden kunnen de eisers over het bod stemmen. Minimaal driekwart van hen moet akkoord gaan. Het bedrijf zegt erop te vertrouwen dat dat gebeurt. Als de partijen een akkoord bereiken, maakt dat ook toekomstige claims onmogelijk.