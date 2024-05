Ontsnapte pauw in Spijkenisse laat zich niet vangen, buren beginnen petitie

Een ontsnapte pauw zorgt in Spijkenisse volgens een aantal bewoners voor zoveel overlast dat zij een petitie zijn begonnen om het dier weg te krijgen. "Het beest zit iedere dag en vooral 's nachts te gillen", schrijft de initiatiefnemer van de petitie. Zij eist dat de pauw "op welke manier dan ook wordt gevangen".

"Rond zonsondergang begint hij met gillen", licht de initiatiefneemster bij regionale omroep Rijnmond toe. "In de nacht is het even stil en als de zon opkomt begint hij weer."

Nadat kinderboerderij De Trotse Pauw in 2022 alle pauwen moest laten ruimen vanwege de vogelgriep, kwamen er begin 2023 nieuwe vogels. Toen de afschermplicht medio dat jaar afliep, sprong de pauw in kwestie op het dak van de stal en vloog hij vervolgens naar een huizenblok in de buurt. Daarna vertrok hij richting Centrum-Oost, waar hij zich nu toe prima lijkt te vermaken.

Professionele vogelvanger

"We hebben veel geprobeerd om hem te vangen", zegt Joke Wartna van de kinderboerderij. Daarbij zijn ook deskundigen ingeschakeld. Zo kwam er een professionele vogelvanger uit Lelystad, die vogels voor Schiphol 'vangt'. "Hij had een schietnet, waarmee de vogel kan worden gevangen. Daarmee is het niet gelukt."

De dierenarts probeerde de vogel met een geweer te verdoven, maar zonder succes. "Dat was nogal wat, want in een wijk met kinderen ga je niet zomaar met zo'n middel aan de slag", zegt Wartna. Ook overleg met Diergaarde Blijdorp en Vogelklas Karel Schot leidde niet tot een oplossing. "En je wilt zo'n dier ook niet afschieten", zegt Wartna. "Ik ben bang dat dan andere mensen boos worden."

De initiatiefnemer van de petitie vindt ook dat afschieten te ver gaat. "Dat hoeft zeker niet. Als je 'm echt wil vangen, dan betrek je de bewoners erbij", stelt ze. "Dan jaag je 'm op tot dat beest doodmoe is. Dan zou je 'm toch moeten kunnen vangen?"

Jankende kinderen

Ze zal dan wel de hele buurt moeten overtuigen. Twee buurtbewoners iets verderop zeggen de aanwezigheid van de ontsnapte pauw juist te waarderen. "Het is een mooi beest", zegt een van hen. "Ik hoor dat beest liever dan jankende kinderen." De ander voegt daaraan toe: "'Als je hier niet tegen kan, dan moet je gaan verhuizen."

Vorig jaar zorgde een pauw iets verderop, in de Rotterdamse wijk Feijenoord, ook voor overlast. Ook toen lukte het de betrokken kinderboerderij niet om het dier te vangen, zelfs niet met een YouTubefilmpje met pauwengeluiden. Uiteindelijk keerde die pauw uit zichzelf terug naar de kinderboerderij.