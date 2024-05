Platte kar slaat om in Zuid-Duitsland: 30 jongeren gewond

Bij een ongeluk met een platte kar in het zuiden van Duitsland zijn zeker dertig mensen gewond geraakt. Tien van hen zijn zwaargewond, zegt de politie.

De wagen sloeg aan het begin van de middag om bij een wegsplitsing in Kandern, in het uiterste zuidwesten van het land. Op de kar stond een groep van tientallen vrienden. Alle betrokkenen waren 20 tot 25 jaar oud.

Vanwege het grote aantal gewonden rukten hulpdiensten massaal uit. Ook een reddingshelikopter uit Basel in Zwitserland werd opgeroepen. Die stad ligt hemelsbreed maar tien kilometer van de plaats van het ongeluk.

De politie gaat ervan uit dat een niveauverschil in de bocht heeft meegespeeld bij het kantelen van de kar. Een te hoge snelheid wordt uitgesloten. Tegen de bestuurder, die in een tractor zat, is een onderzoek gestart.

Op 1 mei, een feestdag in Duitsland, zijn er naast Dag van de Arbeid-festiviteiten in het hele land tochten met versierde platte karren vanwege lokale lentefeesten.