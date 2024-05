Vos grijpt leiding in klassement Vuelta, Faulkner verrast met etappezege

Kristen Faulkner heeft de vierde etappe van de Vuelta Femenina gewonnen. Marianne Vos eindigde als derde en greep de leiding in het algemeen klassement. De Nederlandse van Visma-Lease a Bike nam de bijbehorende rode trui over van de 22-jarige Blanka Vas uit Hongarije, die in Zaragoza als vierde finishte.

Faulkner verraste in Spanje door met nog enkele kilometers te gaan te ontsnappen uit de kopgroep. Ze hield haar vluchtpoging vol en kwam in Zaragoza als eerste over de eindstreep.

Georgia Baker uit Australië eindigde als tweede.

Van Dijk afwezig

Ellen van Dijk kwam vandaag niet in actie. De 37-jarige Nederlandse van Lidl-Trek heeft te veel last van haar val in de ploegentijdrit, zondag, waarmee de Spaanse rittenkoers begon. Ze heeft de koers verlaten en gaat zich richten op de olympische tijdrit, haar hoofddoel dit jaar.