Vrachtschip op de Waal doormidden gebroken bij zandwinning

Een vrachtschip op de Waal is vanmiddag doormidden gebroken tijdens het laden met zand. Het schip ligt in de voorhaven van een zandwinningslocatie tussen de dorpen Deest en Winssen, even ten westen van Nijmegen. Niemand raakte gewond.

Het is niet duidelijk hoe het kon gebeuren, zegt Gaby Huisman van Nederzand Projectmanagement tegen Omroep Gelderland. Het bedrijf begeleidt de zandwinning. "Om onverklaarbare redenen is het schip doormidden geknakt of gescheurd. Het middenstuk ligt onder water."

Zie hier hoe het schip er nu bij ligt: