Ook minderjarigen aan verboden drug 3-MMC: 'Het is normaal geworden'

Gebruikers krijgen bijvoorbeeld last van veel angst, pijn op de borst en een veel te snelle hartslag. Vaak ook omdat ze de drugs combineren met alcohol of andere middelen. "Ik voel me de dag erna altijd heel schuldig en giftig", zegt een 17-jarige scholier. "Maar dan een dag later denk je: ik vind het toch wel interessant om het nog een keer te doen."

Het verbod leek jaren geleden de oplossing om het gebruik van 3-MMC af te remmen. Maar nu dat niet lijkt te gebeuren, is vooral goede voorlichting belangrijk, zegt Everaardt. "Zodat mensen zich bewuster worden van wat ze gebruiken. Of als er bekend is dat er in de klas mensen zijn die gebruiken, dat er vanuit school aandacht is voor de risico's."