Onweer van vannacht zorgde voor schade, maar vooral voor mooie plaatjes

Ook in de regio Den Haag ging het flink tekeer. Volgens Omroep West lagen veel mensen wakker van het gedonder. In een flat in de stad werden zestien appartementen ontruimd na een brand. De brandweer weet niet zeker of blikseminslag de oorzaak is, maar zegt dat het wel goed mogelijk is.

Even wennen

Volgens NOS-weervrouw Roosmarijn Knol was het onweer niet heftiger dan anders. "We moeten weer even wennen. We hebben best een lange tijd geen heel actief onweer gehad."

De stevige onweersbuien van afgelopen nacht trokken vooral over de Randstad, van noord naar zuid. "Doordat daar veel mensen wonen, waren er ook veel waarnemingen."

Op deze kaart zie je de bliksemontladingen van afgelopen avond (donker) en nacht (licht):