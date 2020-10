Roglic wint Vuelta-rit naar Alto de Moncalvillo en nadert Carapaz

De achtste etappe van de Vuelta, een rit over 164 kilometer naar de top van de Alto de Moncalvillo (1ste categorie), is gewonnen door Primoz Roglic.

De Sloveense kopman van Jumbo-Visma nam in de laatste steile kilometer een aanval van rodetruidrager Richard Carapaz over en maakte 13 tellen (naast vier bonificatieseconden) van zijn halve minuut achterstand op de Ecuadoriaan goed.

Daniel Martin passeerde als derde de meet op de berg die voor het eerst in de Ronde van Spanje was opgenomen. Wout Poels mocht zich met zijn zesde plaats op 35 seconden de beste Nederlander noemen en steeg van de dertiende naar de tiende plek in het algemeen klassement.

Geen Dumoulin

Zonder Tom Dumoulin, bij wie de energie op was na een kort maar intensief seizoen, was het peloton op weg gegaan onder een aangenaam najaarszonnetje. Zeven man zagen na dertig kilometer kans zich los te maken van de meute en enkele minuten voorsprong te nemen.

Het septet, met onder anderen oud-wereldkampioen Rui Costa in de gelederen, begon zo'n 60 kilometer voor de meet met een voordelige marge van vijf minuten aan de eerste klim, de Puerto de la Rasa (2de categorie).

Movistar

Op de 10 kilometer lange klim bepaalden de mannen van Movistar, zich inspannend voor de toptienrenners Enric Mas, Marc Soler en Alejandro Valverde, het tempo van het peloton. Daardoor halveerde de voorsprong van de koplopers, van wie Remi Cavagna, die net als medevluchter Angel Madrazo vorig jaar al een dagsucces mocht vieren in de Vuelta, als eerste de top rondde.