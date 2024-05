Extreme regentijd in Oost-Afrika houdt aan, al honderden doden

Het noodweer in Kenia en omliggende landen houdt aan. Honderden mensen zijn omgekomen bij overstromingen door hevige regenval. Grote rivieren treden buiten hun oevers en verschillende dammen zijn doorgebroken.

Alleen al in Kenia spreken de autoriteiten van minstens 169 doden en 91 vermisten. Afgelopen maandag kwamen zeker 48 mensen om na een damdoorbraak. Door het noodweer hebben zo'n 200.000 mensen hun huis moeten verlaten en er is grote schade aan wegen en andere infrastructuur.

Er valt zo veel regen dat vloedgolven in rivieren ontstaan. Een van die golven richtte grote schade aan in een sloppenwijk in de hoofdstad Nairobi. Ook de rivier de Telek is buiten z'n oevers getreden. Die rivier stroomt langs Maasai Mara, het bekendste safaripark van het land, waardoor ook toeristen strandden en uit het park gehaald moesten worden.

Op meer plaatsen is de situatie nijpend. De vrees is dat nog meer dammen het zullen begeven.