Groot-Brittannië zet eerste migranten vast om uit te zetten naar Rwanda

Gisteren werd al bekend dat er voor het eerst onder een losstaand programma een uitgeprocedeerde asielzoeker naar Rwanda is overgevlogen. Wie zich aanmeldt voor dat programma krijgt van de regering een vertrekpremie van 3000 Britse pond mee.

Dat bedrag is bedoeld voor huisvesting in het land of bijvoorbeeld een opleiding. Details over de identiteit van de vertrokken persoon zijn niet bekendgemaakt.