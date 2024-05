Opgepakte verdachte van aanslag op Spaanse politicus is vrouw (27) uit Den Bosch

De Nederlandse vrouw (27) die is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag op de Spaanse politicus Alejo-Vidal Quadras komt uit Den Bosch, bevestigt het Nederlandse Openbaar Ministerie.

De vrouw is op basis van een Europees arrestatiebevel vorige week vrijdag in Den Bosch aangehouden. Ze wordt onder meer verdacht van het financieren en voorbereiden van de aanslag vorig jaar november. Een rechter beslist binnen 90 dagen of de vrouw wordt overgeleverd aan Spanje.

De Nederlandse vrouw is de vijfde persoon die is gearresteerd, meldt het Spaanse dagblad El País. De krant schrijft verder dat de Spaanse politie nog twee andere verdachten heeft geïdentificeerd, onder wie de schutter. Zij zijn nog voortvluchtig.

Gebroken kaak

Vidal-Quadras (78) werd op 9 november vorig jaar neergeschoten in het centrum van Madrid. Getuigen zeggen dat de schutter een helm droeg en op een zwarte Yamaha-motor wegreed.

De voormalige leider en medeoprichter van de rechts-populistische partij Vox werd in zijn gezicht geraakt. Hij brak zijn kaak, maar overleefde de aanslag. In februari gaf Vidal-Quadras nog een persconferentie in Madrid over zijn herstel.

Motief

Videl-Quadras was van 2004 tot 2007 de vicepresident van het Europees Parlement. In de jaren 90 was hij de president van de Catalaanse afdeling van de christendemocratische Partido Popular. In 2014 stapte hij over naar de nieuwe partij Vox.

De Spaanse politie heeft geen motief genoemd voor de aanslag. Vidal-Quadras zelf denkt dat Iran erachter zit, vanwege zijn banden met de Iraanse oppositie.