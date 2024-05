Aantal kinkhoestbesmettingen op hoogste niveau in tien jaar tijd

Met name pasgeboren kinderen zijn kwetsbaar, zet Tjalling Leenstra, hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. "Daarom is er de mogelijkheid om baby's vanaf twee maanden te vaccineren. En voor de periode tot twee maanden is er een vaccinatie voor zwangere vrouwen vanaf 22 weken." Zo kunnen zij de afweer doorgeven aan hun kind, zegt Leenstra.

Hoge piek

Het RIVM ziet elke twee tot vier jaar een piek in het aantal kinkhoestmeldingen. In 2012 was ook een grote piek te zien, met 13.828 meldingen. Daarna was er in 2014 een piek met 9206 meldingen.

In de coronajaren 2020, 2021 en 2022 waren er heel weinig meldingen. Het RIVM denkt dat de maatregelen tegen het coronavirus hielpen tegen de verspreiding van kinkhoest, maar daardoor bouwden weinig mensen immuniteit op tegen de ziekte. Mede daardoor zou het aantal meldingen nu snel stijgen.

Of de stijging doorzet, is onduidelijk, zegt Leenstra. "We zien in de afgelopen maand elke twee weken ongeveer 1800 meldingen. Daarmee is het nu stabiel. Op termijn zal het afnemen, maar wanneer precies weten we niet."

