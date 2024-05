NSC en BBB op zoek naar Europese familie: 'Vragen over formatie met Wilders'

Politieke partijen verenigen zich binnen het Europees Parlement in fracties op basis van hun politieke ideeën. "In zo'n groep sta je sterker", legt Europarlementariër Anja Haga (ChristenUnie) uit. Partijen binnen een fractie bepalen ook een gezamenlijk standpunt bij stemmingen. "Als je geen lid van een groep bent, kan je eigenlijk hier je inhoudelijke werk niet doen."

Dat betekent niet dat alle parlementariërs binnen een groep altijd hetzelfde stemmen. De fractiediscipline is op Europees niveau veel minder strikt dan in de Tweede Kamer. Maar als je op een gevoelig thema wil afwijken, dan heb je het er wel van te voren met elkaar over, zegt Haga. Zij stemde zelf bijvoorbeeld voor de Natuurherstelwet, terwijl de meerderheid van de EVP-fractie tegen was. "Die 177 Europarlementariërs vinden echt niet allemaal hetzelfde."

Korte lijntjes

Dat BBB en NSC juist willen aansluiten bij de EVP is niet geheel verrassend. Hun lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen hebben beiden een CDA-verleden en kennen Europa en de EVP goed. BBB-lijsttrekker Sander Smit was jarenlang beleidsmedewerker van een CDA-Europarlementariër en ook NSC-lijsttrekker Dirk Gotink werkte voor het CDA in Brussel. Twee maanden geleden stapte hij over naar NSC.

De korte lijntjes die BBB en NSC daardoor met de EVP-fractie hebben, maken toetreding van beide partijen nog geen gelopen race. Juist de voormalig werkgever van Smit en Gotink, het CDA, heeft straks invloed op het besluit of BBB en NSC wel of niet tot de fractie mogen toetreden. Als lid van de EVP-partij kan het CDA een zwaarwegend advies geven aan de top van de partij.

Tom Berendsen, de Europese lijsttrekker van het CDA, wil weinig kwijt over hoe zijn partij zal adviseren. Wel denkt hij dat de twee partijen goed bij de fractie passen. "Op dit moment denk ik dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen."

Maar er leven volgens Berendsen binnen de EVP niet alleen vragen over de mogelijke samenwerking tussen NSC, BBB en PVV. "Onze fractieleider Manfred Weber heeft steeds gezegd: partijen die tot de EVP toetreden moeten pro-Europees, pro-Oekraïne en pro-rechtsstaat zijn. Het is aan hen om die vragen te beantwoorden."

Samenwerken

Gotink (NSC) en Smit (BBB) maken zich weinig zorgen. "Ik denk dat er vragen zijn, maar die coalitie van PVV, NSC, BBB en VVD is er nog niet", zegt Gotink. "Brussel gaat geen als-dan-vragen beantwoorden. Ze willen weten wat er juridisch wel of niet gaat gebeuren. Welke wetten wel of niet worden aangepast."

Wat Smit betreft gaat de EVP zelfs samenwerken met de PVV in Europa en met de ID-fractie: "Wij als BBB staan daar heel pragmatisch in. Natuurlijk moeten we luisteren naar die ID-fractie en naar het signaal wat kiezers afgeven, ook in Nederland, als het gaat om het mislukte migratiebeleid." Gotink is terughoudender over een samenwerking met de ID-fractie: "In een Europese context gaat dat denk ik niet gebeuren."

Na de Europese verkiezingen stemmen de EVP-politici over de toelating van NSC en BBB. Minimaal twee derde van de fractie moet een akkoord geven.