Eerste basisplaats Ziyech bij Chelsea, Beugelsdijk en Meijers terug bij ADO

Een lekker druk voetbalavondje staat ons te wachten. Er zijn acht wedstrijden in de Champions League en vijf duels in de KNVB-beker. Om 18.45 uur trappen ADO Den Haag en Sparta Rotterdam de voetbalavond af. Tien minuten later beginnen de Champions League-duels Basaksehir-Paris Saint-Germain en FK Krasnodar-Chelsea.