Recordaantal van 10,3 miljoen belastingaangiften is op tijd binnen

De jaarlijkse belastingaangifteperiode zit er weer op, want het is 1 mei. In maart en april ontving de Belastingdienst een recordaantal van 10,3 miljoen aangiften.

Vorig jaar waren dat er tot 1 mei 9,8 miljoen. De eerste paar dagen ziet de Belastingdienst altijd een piek. Dit jaar kwamen er op 1 en 2 maart al bijna 1,1 miljoen aangiftes binnen. De allereerste aangifte kwam op 1 maart al 3,5 minuut na middernacht binnen.

Mensen die in de eerste maand al aangifte doen, hebben daar voordeel bij: ze krijgen ook snel bericht terug van de Belastingdienst, voor 1 juli. De dienst heeft de eerste aanslagen al op 25 april gestuurd. "De belastingaangiften kwamen dit jaar vlot en zonder noemenswaardige problemen binnen", zegt Heleen Bisschoff-Moonen van de Belastingdienst.

Hulp bij aangifte doen

Mensen konden op verschillende manieren hulp krijgen, zoals bij de Belastingtelefoon, via videobellen, bij belastingkantoren, steunpunten en bibliotheken. Nieuw dit jaar was de Belastingdienstbus, die 9 plekken in het land aandeed. Van al die mogelijkheden is gezamenlijk honderdduizenden keren gebruik gemaakt.

Mensen konden ook vragen om meer tijd om hun aangifte te doen. Dat is 3,1 miljoen keer gedaan. Ze hebben dan tot eind augustus de tijd.

Als mensen geen uitstel hebben gevraagd en ze hebben nog geen aangifte gedaan, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen van 385 euro. Ze krijgen dan wel eerst een herinnering en daarna nog een aanmaning. Als zo'n 10 werkdagen na die aanmaning nog geen aangifte is gedaan, volgt de boete.