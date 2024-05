Reijners stopt na dit seizoen als hoofdtrainer bij vrouwen Fortuna

De voetbalsters van Fortuna Sittard krijgen komend seizoen een nieuwe hoofdtrainer. Roger Reijners stopt na dit seizoen "in goed overleg" bij de nummer vier van de Azerion vrouwen eredivisie.

"We zijn dankbaar voor de bijdrage die Roger heeft geleverd als trainer bij de ontwikkeling van het project gedurende deze twee jaar", aldus manager vrouwenvoetbal Bo Breuker. "We gaan in gesprek om zijn betrokkenheid op een andere manier voort te zetten."