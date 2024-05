Politie in Georgië beëindigt met geweld protest tegen 'Russische wet'

Georgische media melden dat er gewonden zijn gevallen en het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van zes gewonde agenten. Afgelopen maandag werd ook een betoging met geweld beëindigd.

De wet draait om organisaties die steun uit het buitenland ontvangen. Veel projecten in Georgië zijn daarvan afhankelijk. Als meer dan 20 procent van hun financiering uit het buitenland komt, moeten zij zich registreren als 'buitenlands agent'. De regering wil zo meer controle hebben over buitenlandse invloeden.

Rusland of Europa

De wet lijkt op een wet die jaren geleden in Rusland is ingevoerd en waarmee de bewegingsruimte van maatschappelijke organisaties flink is ingeperkt. In Georgië wordt het voorstel daarom door critici 'de Russische wet' genoemd.

De Europese Commissie heeft teleurgesteld gereageerd op de wet. In december werd Georgië nog kandidaat-lid van de Europese Unie.

Vorig jaar werd het plan ook al ingediend, maar na twee dagen van fel protest weer ingetrokken. Nu ligt de wet dus opnieuw op tafel. Het parlement in Georgië moet de wet drie keer goedkeuren voordat die kan worden ingevoerd. De tweede stemming vindt waarschijnlijk vandaag plaats, nadat vorige week een eerste keer werd ingestemd.