Bondscoach volleybalsters verlengt contract tot en met Spelen van 2028

De Duitser Felix Koslowski, bondscoach van de Nederlandse volleybalsters, heeft zijn aflopende verbintenis verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

Koslowski, die ook clubcoach is van het Duitse SSC Palmberg Schwerin, volgde in januari 2023 Avital Selinger op. Met Koslowski aan het roer wonnen de volleybalsters in september vorig jaar voor het eerst sinds 2017 weer een EK-medaille. In Brussel werd ten koste van Italië het brons veroverd.

Virtueel ticket Parijs

Oranje moet zich nog zien te plaatsen voor de Spelen van dit jaar. Daarvoor moet de ploeg de komende maanden de tiende positie op de wereldranglijst verdedigen. Dat moet gedaan worden in de Nations League die over twee weken begint.

Oranje heeft op dit moment het laatste olympische ticket virtueel in handen, maar kan nog voorbijgestreefd worden door Duitsland en Canada.

"Ik zie enorm veel potentie in deze groep. We hebben vorig seizoen laten zien dat we de wereldtop goed weerstand kunnen bieden", aldus Koslowski.

"We moeten nu dichter naar die wereldtop toegroeien. Uiteraard willen we ons deze zomer plaatsen voor de Spelen in Parijs, maar we kunnen nu ook al vooruitkijken naar 2028."