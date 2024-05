Miljoen Nederlanders slikt te lang een verslavend medicijn

Problemen ontstaan bij langer gebruik. Omdat de werking afneemt, ligt verslaving op de loer. Afkicken is door heftige bijwerkingen bijzonder moeilijk en moet dus intensief worden begeleid door een huisarts. Dat lijkt volgens Investico en Trouw dan ook de reden te zijn dat herhaalrecepten toch worden voorgeschreven.

Van der Borst: "De regels zijn dat je maar vijf tot tien tabletjes mag uitschrijven en assistenten geen herhaalrecepten uitschrijven. Maar het gebeurt toch, dat zie je aan de cijfers."

"Huisartsen zijn natuurlijk van goede wil. Zij zien dat deze middelen veel bijwerkingen hebben, maar voor hen is het moeilijk om de tijd te vinden om te helpen met het goed afbouwen. Een arts moet echt iemand elke week spreken om die erdoorheen te praten. Dat het zwaar gaat worden, maar dat het wel de moeite waard is."

Goede hulp nodig

Want blijven slikken kent ook nadelen. Gebruikers zijn versuft, kunnen somber worden en concentratieproblemen hebben. Ook is er bij ouderen een groter risico op vallen en alle klachten die daarbij horen.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt daarom in een reactie tegen Trouw dat langdurig gebruik onwenselijk is. Onderzoeksjournalist Van der Borst hoopt dat deze nieuwe cijfers over langgebruikers verandering brengen. "Eerst was het verhaal 'we weten niet hoeveel langgebruikers er zijn', dus is het makkelijk om er niets aan te doen. Maar nu we dit weten, is het belangrijk dat er voor deze mensen goede hulp komt om af te bouwen."