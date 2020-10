Medewerker Eritrese ambassade moet stoppen van minister Blok

Een medewerker van de ambassade van Eritrea moet van minister Blok van Buitenlandse Zaken stoppen met zijn werkzaamheden. De man, die zich voordeed als consul, zette Eritreeërs in Nederland onder druk om geld te geven.

Radioprogramma Argos meldde zaterdag dat de Eritrese vertegenwoordiging geld ophaalde bij landgenoten om het Oost-Afrikaanse land door de coronacrisis heen te helpen. Mensen verklaarden dat ze daarbij werden geïntimideerd, onder meer met het dreigement dat familie in Eritrea geen voedselcoupons zou krijgen als er niet betaald werd.

155.000 euro

De ambassadeur van Eritrea is vandaag ontboden bij Buitenlandse Zaken om opheldering te geven. Daar werd hem meegedeeld dat de lokale medewerker "niet acceptabel" is verklaard, wat betekent dat hij niet meer voor de ambassade mag werken. Volgens het ministerie was de medewerker al vaker betrokken bij het onder dwang inzamelen van geld.

Uit een lijst die Argos in handen heeft, blijkt dat er dit keer zeker 155.000 euro is opgehaald. Een deel komt van aanhangers van het militaire regime, of aan het regime gelieerde organisaties. Maar op de lijst staan ook mensen die juist voor dat regime zijn gevlucht.

Diasporabelasting

Twee jaar geleden werd de hoogste Eritrese diplomaat Nederland uit gezet, omdat het regime Eritreeërs in Nederland dwong om belasting aan Eritrea af te dragen. Intimidatie werd daarbij niet geschuwd, schreef de toenmalige minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Eritrea vraagt over de hele wereld geld aan landgenoten. Deze diasporabelasting is niet verboden, mits het zonder dwang wordt geïnd.