Vitesse en Van den Brom starten crowdfunding: 'Deze club mag niet verdwijnen'

Vitesse is een crowdfundingsactie gestart met de nieuwe trainer John van den Brom als gezicht. De club uit Arnhem kreeg gisteren te horen dat het nog twee weken heeft om zijn financiering op orde te brengen en aan de eisen van de licentiecommissie te voldoen.

"Doe mee, kleur de regio geel en zwart en kom zelf met initiatieven. Vitesse heeft iedereen nodig", zegt Van den Brom.

Maandag werd bekend dat Van den Brom komend jaar in de eerste divisie aan de slag gaat als hoofdtrainer van Vitesse. Dit op voorwaarde dat de club een licentie bemachtigt en überhaupt nog uit kan komen in het profvoetbal. Van den Brom wordt later vandaag officieel gepresenteerd.

"Deze prachtige club mag niet verdwijnen. Ik roep dan ook iedere Vitessenaar op om juist nu achter de club te gaan staan, zoals afgelopen zondag", zegt Van den Brom over de massale steun tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-2).

"Laat zien dat Vitesse leeft. Samen met diverse Vitessenaren zal ik daarom morgen het startschot geven voor een crowdfunding."