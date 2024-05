Waarom 1 mei in Nederland geen vrije dag is

Nederland heeft de Dag van de Arbeid nooit uitgeroepen tot nationale feestdag. Veel andere landen hebben dat op een gegeven moment wel gedaan. Dat gebeurde vaak als er een linkse of juist extreemrechtse regering aan de macht kwam, legt historicus Heerma van Voss uit.

Zo verklaarden de nazi's in Duitsland in 1933 1 mei tot nationale feestdag. "Daarmee namen ze de wind uit de zeilen van de socialisten, die pleitbezorger waren van de Dag van de Arbeid", zegt Heerma van Voss. De Spaanse dictator Franco deed iets soortgelijks. Hij maakte van 1 mei een feestdag voor de Heilige Jozef, de katholieke beschermheilige van de arbeiders.

"In Nederland is dat nooit gebeurd. Als 1 mei een feestdag is, dan kom je er ook weer heel moeilijk van af", zegt Heerma van Voss. "In de voormalige Sovjet-landen in het Oostblok hebben ze alle communistische feestdagen afgeschaft, behalve 1 mei."

Geen luxe

Een ander argument dat vaak wordt genoemd om van de Dag van de Arbeid geen Nederlandse feestdag te maken, is dat er rond die periode al veel feestdagen zijn. Zo is 1 mei slechts vier dagen voor Bevrijdingsdag (overigens slechts eens in de vijf jaar een officiële vrije dag) en werd decennialang op 30 april Koninginnedag gevierd.

"Het is een argument dat vaak genoemd wordt, maar het is onlogisch", vindt Heerma van Voss. "Japan, Polen en Servië hebben ook een aantal feestdagen rond 1 mei. Die zeggen: we maken er een week van."

Vakbond FNV vindt het jammer dat in Nederland 1 mei geen nationale feestdag is. "Wij willen wel één keer per jaar stilstaan bij het belang en de kracht van de vakbeweging", zegt voorzitter Tuur Elzinga. "De vakbond is niet alleen iets van vroeger, maar juist nu van groot belang. Het is echt geen luxe en niet iets uit de tijd van opa en oma."

Strijd en successen vieren

In een aantal cao's staan afspraken over 1 mei. Zo mogen schoonmakers vrij nemen op ofwel hun verjaardag ofwel op 1 mei en bij de gemeente Amsterdam kunnen medewerkers kiezen tussen 1 mei of een andere dag van het jaar.

FNV-voorzitter Elzinga noemt 1 mei niet een kwestie die bij cao-onderhandelingen bovenaan het wensenlijstje staat. "Maar bij tijd en wijle spreken we wel af dat het een vrije dag is." Ook de medewerkers van FNV zelf hebben op 1 mei een vrije dag.

De vakbond organiseert sinds 2015 op de Dag van de Arbeid een bijeenkomst in Amsterdam. "We willen 1 mei claimen om onze strijd en successen te vieren. Sinds 2015 wordt dat steeds een beetje uitbundiger. Vorig jaar hadden we rond de 6000 mensen op de been."

Volgens Elzinga bewijst die opkomst dat de Dag van de Arbeid niets aan relevantie heeft ingeboet. "Het ging destijds in Amerika al niet alleen om de achturige werkdag, maar ook om de arbeidsvoorwaarden in z'n algemeen", zegt hij. "Daar gaat het nu nog steeds om. We zijn als land steeds rijker geworden, maar de rijkdom is in heel weinig zakken terechtgekomen."