Invloedrijke Amerikaanse schrijver Paul Auster (77) overleden

De Amerikaanse schrijver Paul Auster is op 77-jarige leeftijd overleden aan longkanker, meldt The New York Times. Als schrijver van romans, essays, memoires en scripts had hij sinds het einde van de vorige eeuw grote invloed op de Amerikaanse literatuur.

Auster brak halverwege jaren 80 door met zijn New Yorktrilogie, drie romans die een postmoderne draai geven aan het detectivegenre. Zo speelt Auster in het eerste deel, Broze stad, met de betrouwbaarheid van zijn verteller en de identiteit van personages, onder wie een schrijver genaamd Paul Auster.

In de boeken was ook een belangrijke rol weggelegd voor de stad New York, 50 jaar lang Austers thuisstad. In veel van zijn werken klonk de liefde door voor het stadsdeel Brooklyn, waar hij woonde.

Dat was ook het geval in bijvoorbeeld de film Smoke met Harvey Keitel, waarvoor hij het script schreef: "Mensen zeggen dat je moet reizen om de wereld te zien, maar als je op een plek blijft en goed oplet, zie je meer dan genoeg."

Zeventien keer afgewezen

Auster werd in 1947 geboren in een Joods gezin op een steenworp afstand van New York, aan de andere kant van de Hudsonrivier in Newark. De kille relatie met zijn vader was het onderwerp van zijn eerste boek, Het spinsel van de eenzaamheid.

Nadat hij was afgewezen door zeventien uitgevers volgde Broze stad en werken als Maanpaleis, Brooklyn dwaasheid en 4 3 2 1, waarin hij vier keer de levensloop van zijn hoofdpersoon verandert.

Vorig jaar publiceerde hij nog het essay Bloedbadnatie over het Amerikaanse vuurwapengeweld en de roman Baumgartner.