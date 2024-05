Rellen tussen betogers op universiteit LA, in New York grijpt politie in

Op de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA) zijn gevechten uitgebroken tussen pro-Palestijnse en pro-Israëlische betogers. Net als op een aantal andere campussen in de Verenigde Staten wordt ook op de campus van UCLA al dagen actiegevoerd voor de Palestijnen.

Net voor middennacht plaatselijke tijd kwamen tegendemonstranten de campus op en probeerden de barricaden omver te trekken die de pro-Palestijnse studenten hadden opgericht. Er braken gevechten uit waarbij met pepperspray werd gespoten en met vuurwerk werd gegooid. Veiligheidspersoneel van de universiteit greep niet in.

Het universiteitsbestuur heeft de politie van Los Angeles ingeschakeld. Agenten in oproeruitrusting zijn inmiddels aanwezig om de boel te kalmeren.

Bezetting Columbia University

Los Angeles is niet de enige plek in de Verenigde Staten waar het tot diep in de nacht (lokale tijd) onrustig was. Ook in New York op de Columbia University greep een grote politiemacht in bij een bezetting van een universiteitsgebouw.

Studenten hadden er Hamilton Hall, waar het bestuur zetelt, gebarricadeerd in het kader van een pro-Palestijns protest. Door een raam in te slaan, konden ze de deuren van het gebouw openen. Met stoelen en tafels werden deuren geblokkeerd en tientallen andere studenten bleven buiten staan om de bezetting in stand te houden.

De oproerpolitie maakte na uren een einde aan de bezettingen. Bijna honderd studenten op de campus van Columbia zijn gearresteerd en in bussen afgevoerd.