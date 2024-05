Nadal emotioneel na uitschakeling en eerbetoon in Madrid

Nadal, die na blessureleed zijn eerste toernooi speelde sinds Barcelona vorige maand, was zichtbaar geraakt. "Het was emotioneel en onvergetelijk. Maar ik ga nog niet alle emoties loslaten, want ik wil nog wat van die adrenaline bewaren", zei de 22-voudig grandslamwinnaar, die in zijn speech ook vooruitkeek naar het einde van zijn carrière.

"Het zal een moeilijke dag worden, maar het is de werkelijkheid. Mijn lichaam en mijn leven geven me al enige tijd signalen. Ik heb spelend vaarwel kunnen zeggen op deze baan, een van de meest emotionele banen voor mij. Madrid is op momenten belangrijker voor me geweest dan een grand slam. De herinneringen van hier zullen me altijd bijblijven."