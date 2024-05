Honkbalwedstrijd uren uitgesteld door bijenzwerm, imker steelt de show

Fans en spelers moesten dinsdagavond bijna twee uur wachten voordat de honkbalwedstrijd tussen Arizona Diamondbacks en Los Angeles Dodgers zou beginnen, maar toen het eenmaal zover was, waren alle ogen gericht op een bijzondere aanwezige, imker Matt Hilton.

Vlak voor de wedstrijd in de Major League Baseball (MLB) was er boven de thuisplaat een grote bijenzwerm ontstaan. Binnen een mum van tijd hadden duizenden bijen zich verzameld boven de plek waar de slagmensen, catchers en scheidsrechters moesten plaatsnemen.

Bekijk in de video hieronder hoe Hilton het bijennest verwijderde en even later de eerste bal mocht werpen: