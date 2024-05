Grote stijging van het aantal incidenten in trein Zwolle-Emmen

Het aantal incidenten in de trein tussen Zwolle en Emmen lag in het eerste kwartaal van dit jaar acht keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. Steeds meer passagiers in de trein rijden zwart en weigeren een legitimatiebewijs te tonen, meldt de regionale omroep Oost op basis van cijfers van de provincie.

"Schokkend", noemt Wim Eilert van spoorwegvakbond VVMC de cijfers. "Het is inmiddels meer geluk dan wijsheid dat er nog geen dodelijk slachtoffer is gevallen. De mate van agressie is ook veel erger geworden."

De Arriva-trein wordt veel gebruikt door asielzoekers die op weg zijn naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op het traject tussen Zwolle en Emmen, ook wel de Vechtdallijn genoemd, is al jaren veel overlast. Het zou daarbij vooral gaan om veiligelanders, asielzoekers die eigenlijk geen recht hebben op asiel in Nederland, omdat ze in hun eigen land veilig kunnen leven.

Mishandeling en intimidatie

Uit de cijfers blijkt nu vooral een grote stijging van het aantal zogenoemde B3-incidenten, waarbij een reiziger gefouilleerd moet worden omdat diegene zwartrijdt en zich niet wil legitimeren. Het eerste kwartaal van vorig jaar waren dat er net geen 40, nu zijn het er 331.

Ook het aantal zware incidenten, zoals mishandeling en intimidatie van treinpersoneel nam toe. In de eerste drie maanden van dit jaar is er vier keer een medewerker van Arriva mishandeld in de trein tussen Zwolle en Emmen. In acht andere gevallen was er sprake van bedreiging of intimidatie door een reiziger, illegaal wapenbezit of diefstal.

In 2021 trok de provincie Overijssel een miljoen euro uit om de overlast op het traject in te dammen. Dat geld werd onder meer gestoken in 'vliegende brigades', mobiele beveiligingsteams die boa's op het perron en in de trein ondersteunen.

Dat het aantal incidenten in de trein ondanks die maatregelen toeneemt, komt volgens Arriva doordat er geen controles meer op het perron zijn. Die vinden nu standaard in elke trein plaats. "Oftewel: de zwartrijders zitten al in de trein en lopen alsnog bij de controles tegen de lamp", zegt een woordvoerster van Arriva. Volgens haar heeft het mobiele team wel degelijk effect: als dat wordt opgeroepen daalt het aantal incidenten in de betrokken treinen.

Niet het gewenste effect

Vakbond VVMC is daar niet van overtuigd. "We kunnen nu toch wel samen de conclusie trekken dat alle maatregelen niet het gewenste effect hebben", aldus bestuurder Wim Eilert. Hij doet een dringend beroep op de politiek, zowel provinciaal als landelijk, om nog meer geld uit te trekken voor de 'overlasttrein'. "Want we hebben extra mensen nodig."

Ook roept Eilert Arriva op om weer toegangscontroles op het perron te doen. "Dan zorg je ervoor dat je de overlastgevers aan het begin van de reis niet op de trein hebt."

De provincie Overijssel houdt het bij een korte reactie: "De middelen die voor de Vechtdallijn zijn uitgetrokken, zijn er om de incidenten beheersbaar te houden. Wat we uit de cijfers halen, is dat de stewards op de trein een beter veiligheidsgevoel hebben, doordat het back-up team te hulp kan schieten als dat nodig is."