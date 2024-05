Twente op drempel negende landstitel: 'Maar professionelere accommodatie nodig'

De vrouwen van FC Twente konden anderhalve week geleden de landstitel al binnenslepen, maar verzuimden te winnen bij FC Utrecht (2-2). Ze hebben vanavond (18.45 uur) tegen Fortuna Sittard een nieuwe kans om voor de negende keer in de clubhistorie kampioen van Nederland te worden.

"We hebben het in Utrecht niet goed gedaan, in elk geval niet goed genoeg", vertelt technisch manager René Roord daags voor de midweekse speelronde in de eredivisie. "Maar we hebben daarna snel geschakeld, want we hebben nog twee kansen."

De kampioenskoorts is dan ook zeker nog aanwezig bij de Enschedese club. Volgens oud-prof Roord zou het "bizar" zijn als Twente de titel nog uit handen geeft. "In mijn optiek is dat onmogelijk, maar je moet het natuurlijk nog wel doen..."