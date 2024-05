Wekdienst 1/5: Dag van de Arbeid • Worden de voetbalsters van FC Twente kampioen?

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En hier zie je de actuele situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op de Dag van de Arbeid organiseert vakbond FNV een mars en een manifestatie in Amsterdam. De mars begint op het Museumplein en eindigt in het Martin Luther Kingpark met een debatpodium, live muziek en verschillende activiteiten voor jong en oud.

In Moskou wordt een park geopend met een tentoonstelling van wapens en voertuigen die zijn buitgemaakt in de oorlog in Oekraïne.

De voetbalsters van FC Twente kunnen vandaag landskampioen worden. Bij een zege in de uitwedstrijd tegen de nummer vier op de ranglijst Fortuna Sittard, is de ploeg van trainer Joran Pot verzekerd van de titel. Concurrent Ajax, die met nog twee speelronden te gaan vijf punten minder heeft, ontvangt PSV. De wedstrijd is om 18.45 en te zien op NOS.nl en in de app.

Wat heb je gemist?

Omroep PowNed trekt een documentaire over diabetesmedicijn Ozempic terug. Het besluit volgt op een waarschuwing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, bevestigt PowNed-voorzitter Dominique Weesie na berichtgeving in het AD. De inspectie vindt de documentaire te veel neigen naar reclame voor het middel.

De documentaire PowNed of View: De Prikpen zou vanavond worden uitgezonden op NPO 3. In de documentaire spuit presentator Filemon Wesselink het diabetesmedicijn bij zichzelf in. In de aankondiging van de documentaire staat dat Wesselink ook in gesprek gaat met diabetespatiënten en de illegale handel in het medicijn laat zien.

En dan nog even dit:

Overcapaciteit, sterke prijsdalingen en een dreigende handelsoorlog over elektrische auto's met Europa; het zijn geen makkelijke tijden voor Chinese autobouwers. Toch blijft het dringen geblazen op de autoshow in Peking, waar maar liefst 117 nieuwe modellen worden getoond aan het publiek. De autobouwers zijn optimistisch over hun toekomst.