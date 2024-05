Hoger loon in de zorg, stelt GL-PvdA voor op Dag van de Arbeid

De laagstbetaalde medewerkers in de zorg moeten minimaal 16 euro per uur gaan verdienen. Dat voorstel doet GroenLinks-PvdA vandaag, op de Dag van de Arbeid. Het gaat volgens de fractie om mensen die elke dag onmisbaar werk doen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bij mensen thuis en daar nu niet naar betaald krijgen.

De linkse combinatie gaat proberen een meerderheid te krijgen voor het voorstel bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer. Die staat gepland voor begin juni.

Er werken volgens GroenLinks-PvdA op dit moment zo'n 60.000 mensen in de zorg voor minder dan 16 euro per uur. Dat is te weinig voor het belangrijke werk dat ze doen, vindt fractieleider Timmermans. "Tijdens de coronacrisis hebben ze ons land overeind gehouden en ze doen dat nu nog steeds elke dag."

Door de gestegen prijzen van de afgelopen tijd kunnen ze vaak niet goed rondkomen of een zakcentje overhouden. "Dat kan zo niet langer", stelt Timmermans.

Cao-onderhandelingen

Om de beoogde loonsverhoging per 1 januari volgend jaar mogelijk te maken, wil GroenLinks-PvdA de bijdrage die zorgwerkgevers van de overheid krijgen voor de cao-onderhandelingen verhogen. Ze krijgen dat geld op voorwaarde dat het alleen wordt gebruikt voor hoger loon in de laagste salarisschalen.

Daardoor wordt werken in de zorg ook aantrekkelijker, denkt Timmermans. De sector kampt met een groot tekort aan personeel.

Het huidige wettelijke minimum-uurloon is 13,27 euro. Als iedereen in de zorg ten minste 16 euro gaat verdienen, dan kost dat ongeveer 525 miljoen euro per jaar, heeft GroenLinks-PvdA berekend.

Werkgevers betalen

Om dat te betalen wil de partij de maximale premie die alle werkgevers in Nederland betalen voor de zorgverzekering van een werknemer verhogen. Dat wil zeggen dat werkgevers meer zorgpremie zouden moeten betalen voor werknemers met een hoog salaris.

De linkse beweging viert op 1 mei traditioneel de Dag van de Arbeid. Het is een internationale feestdag, ontstaan uit de strijd voor een achturige werkdag in de 19de eeuw. In tegenstelling tot veel andere landen heeft Nederland 1 mei nooit een nationale feestdag gemaakt waarop mensen vrij zijn.