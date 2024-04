Nederlandse vrouw opgepakt voor poging tot moord op Spaanse politicus

Een Nederlandse vrouw is aangehouden voor betrokkenheid bij de moordaanslag op de Spaanse politicus Alejo Vidal-Quadras in november vorig jaar. De vrouw is op basis van een Europees arrestatiebevel in Nederland aangehouden, melden Spaanse media.

Waar ze precies werd opgepakt is niet duidelijk. Ze wordt onder meer verdacht van het financieren en voorbereiden van de moordaanslag.

De Nederlandse vrouw is de vijfde persoon die is gearresteerd, meldt El País. Verder schrijft de krant dat de Spaanse politie nog twee andere verdachten heeft geïdentificeerd, onder wie de schutter. Zij zijn daarentegen nog niet gevonden.

Een woordvoerder van de Nederlandse politie zegt tegen het ANP niets te zeggen over de aanhouding en verwijst naar de Spaanse politie.

Gebroken kaak

Vidal-Quadras werd op 9 november vorig jaar waarschijnlijk door een huurmoordenaar neergeschoten. De 78-jarige politicus werd beschoten op de stoep in de wijk Salamanca, in het centrum van Madrid. Getuigen zeggen dat de schutter een helm droeg en op een zwarte Yamaha motor wegreed.

De voormalige leider en medeoprichter van de rechts-populistische partij Vox zou zijn geraakt in zijn gezicht. Hij brak zijn kaak, maar overleefde de aanslag.

Een kleine twee weken later hield de Spaanse politie al drie mensen aan in het onderzoek naar de poging tot moord op de prominente politicus.

Motief

Videl-Quadras was van 2004 tot 2007 de vicepresident van het Europees Parlement. In de jaren 90 was hij de president van de Catalaanse afdeling van de christendemocratische Partido Popular. In 2014 stapte hij over naar de nieuwe partij Vox.

De Spaanse politie heeft nog geen uitspraken gedaan over een mogelijk motief, maar zelf denkt Vidal-Quadras dat Iran erachter zit om zijn banden met de Iraanse oppositie. Verder werd hij neergeschoten op de dag van een gevoelige politieke deal: de Spaanse regering sloot een akkoord met Catalaanse separatisten. Quadras is fel tegen deze deal.