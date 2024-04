Cruciaal document Amerikaanse Burgeroorlog gedoneerd aan museum

De gouverneur van de Amerikaanse staat Illinois heeft een cruciaal document uit de Amerikaanse Burgeroorlog gekocht én weggegeven aan een museum in zijn eigen staat.

Met het één pagina tellende document, ondertekend door president Lincoln op 19 april 1861, gaf de president opdracht om de havens van de staten South Carolina, Georgia, Alabama, Florida, Mississippi, Louisiana en Texas te blokkeren.

Dat was de eerste militaire reactie van de Unie (de noordelijke staten), exact een week nadat de Confederatie (de afgescheiden zuidelijke staten) een fort van de Unie onder vuur had genomen.

Na die beschieting van dit complex, Fort Sumter, begon feitelijk de burgeroorlog. Via het document van Lincoln reageerde de Unie voor het eerst militair op die aanval.

Gekocht op een veiling

Volgens de Democratische gouverneur Pritzker van Illinois heeft zijn staat nu een document in handen waarmee wordt onderstreept dat de VS "ondanks onze meningsverschillen en uitdagingen, ruim 150 jaar later de tijd heeft doorstaan".

Pritzker zelf kocht het papier in juli vorig jaar voor zo'n 471.000 dollar op een veiling van een anonieme verzamelaar. De miljardair doneerde het document vervolgens aan zijn staat, omdat Lincoln nauw verbonden was aan Illinois; de president begon er zijn politieke loopbaan en woonde er.

Burgeroorlog

De Amerikaanse Burgeroorlog brak uit in 1861, na decennia van opgebouwde spanning tussen de zuidelijke staten, die economieën hadden gebaseerd op slavernij en landbouw, en de meer geïndustrialiseerde noordelijke staten.

De discussie kwam tot een kookpunt toen in 1860 Lincoln werd verkozen tot president. Hij was ferm tegenstander van meer zogenoemde slavenstaten in nieuwe gebieden in het westen van het land. Vervolgens besloten de zuidelijke staten zich af te scheiden.

Tijdens de burgeroorlog ondertekende Lincoln in 1862 de befaamde Emancipation Proclamation, waarmee alle slaafgemaakten in de zuidelijke staten vrij werden verklaard. Dat document leidde de afschaffing van slavernij in de VS in.

Kort voor het einde van de oorlog werd Lincoln doodgeschoten tijdens een bezoek aan een theater in Washington.

Museum

Het document uit 1861 dat nu in handen is van Illinois wordt tot februari volgend jaar tentoongesteld in het Lincoln-museum in de stad Springfield, waar Lincoln tot zijn presidentschap woonde.

De directeur van het museum, Christina Shutt, is verheugd met de gift. Na de aanval op Fort Sumter moest Lincoln "reageren, of accepteren dat het land uiteen zou worden gerukt, waarmee miljoenen veroordeeld zouden worden tot slavernij", zei ze. "Dit document toont dat Lincoln vond dat Amerika de moeite waard was om gered te worden."