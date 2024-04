Vinicius zit Bayern dwars in Champions League-spektakel: alles mogelijk in return

In het restant van het duel bleef Bayern de dominante ploeg, slechts geplaagd door enkele uitbraken van Vinicius. Niet geheel verrassend was het dan ook de Braziliaan die aan de basis stond én de maker was van de 2-2.

Hij stuurde zijn landgenoot Rodrygo weg met een steekpass, en die werd neergelegd door Kim Min-Jae: penalty. Vinicius pakte zelf de verantwoordelijkheid en ging achter de bal staan, om die onberispelijk binnen te schieten.

Bekend recept

Zo flikte Real Madrid het opnieuw: zonder veel balbezit of doelpogingen te hebben, weet het een gunstig resultaat te boeken in een Europese topwedstrijd. Het is inmiddels een bekend recept.

De teleurstelling na afloop was dan ook zichtbaar bij Bayern München, waar een gefrustreerde trainer Thomas Tuchel te zien was. Er had meer in gezeten voor de Zuid-Duitsers.