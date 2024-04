PowNed trekt documentaire terug na waarschuwing inspectie

Omroep PowNed trekt een documentaire over diabetesmedicijn Ozempic terug. Het besluit volgt op een waarschuwing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), bevestigt PowNed-voorzitter Dominique Weesie tegen de NOS na berichtgeving in het AD.

Volgens Weesie wacht PowNed een dwangsom van 150.000 euro als de omroep zich niet aan het uitzendverbod houdt. Dat bedrag kan oplopen tot 625.000 euro, zegt hij.

De IGJ spreekt tegen dat er sprake is van een verbod of een dwangsom. Wel zegt een woordvoerder dat de inspectie naar aanleiding van de vooraankondiging van de documentaire heeft "gesproken" met de omroep.

De documentaire PowNed of View: De Prikpen zou morgenavond worden uitgezonden op NPO 3. In de documentaire spuit presentator Filemon Wesselink het diabetesmedicijn bij zichzelf in. In de aankondiging van de documentaire staat dat Wesselink ook in gesprek gaat met diabetespatiënten en de illegale handel in het medicijn laat zien. Weesie zegt dat PowNed de documentaire heeft teruggetrokken en de zendtijd heeft teruggegeven aan de NPO.

Verbod op reclame

De IGJ laat weten dat de inspectie zich op basis van de aankondigende tekst zorgen maakte of de programmamakers zich bewust zijn van de Geneesmiddelenwet, die reclame voor dit soort geneesmiddelen verbiedt. Dat verbod is er om ongewenste beïnvloeding van patiënten en consumenten te voorkomen.

Het verschil tussen journalistiek en reclame is soms lastig te beoordelen, zegt de IGJ. "Dit is afhankelijk van de informatie zoals: hoe vaak wordt de naam van een medicijn genoemd of getoond, wordt de werking overdreven, wordt gezegd dat je het middel alleen onder begeleiding van een arts mag gebruiken? Dit heeft de IGJ in het gesprek met PowNed toegelicht."

Ozempic is een medicijn dat is ontwikkeld voor diabetespatiënten, maar de afgelopen tijd populair is geworden als middel om af te vallen. In de Verenigde Staten ontstond een run op het middel toen beroemdheden het aanprezen als wondermiddel waarmee ze kilo's zouden zijn afgevallen. De toegenomen vraag naar het medicijn leidde tot wereldwijde tekorten. In Nederland greep de IGJ vorig jaar meerdere keren in om sites waar het middel illegaal werd verkocht offline te halen.