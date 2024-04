Man (22) opgepakt voor seksueel wangedrag in zorgcentrum Breda

De politie heeft een 22-jarige man aangehouden op verdenking van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen bewoners van een woonzorginstelling in Breda. De man is aangehouden nadat de zorginstelling aangifte had gedaan.

Volgens Omroep Brabant gaat het om een ingehuurde zorgmedewerker die werkzaam was bij zorgcentrum Elisabeth. De incidenten speelden zich af op een afdeling waar oudere bewoners met dementie wonen, zegt zorgverlener Surplus tegen de regionale omroep. Er zijn meerdere meldingen gedaan.

Wat de medewerker precies heeft gedaan kan de organisatie niet zeggen. Er is een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook is aangifte gedaan bij de politie. "Wij zijn hier ontzettend van geschrokken", aldus Surplus.

De politie laat weten vanwege de privacy van de betrokkenen verder geen informatie te delen over het onderzoek.