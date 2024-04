Haïti wijst nieuwe premier aan die orde moet herstellen

De presidentiële overgangsraad in Haïti, die onlangs werd ingesteld, heeft een nieuwe premier aangewezen. Voormalig minister van Sport Fritz Belizaire neemt het stokje over in het door corruptie en bendegeweld geteisterde land.

Over Belizaire is weinig bekend; zo weten zelfs sommige leden van de raad naar eigen zeggen niets over hem. De overgangsraad hoopt dat een nieuwe premier, met een eigen kabinetsploeg, de orde en veiligheid zal herstellen.

De overgangsraad, bestaande uit negen leden, fungeert als tijdelijke leiding over het land tot een nieuwe president is gekozen. De belangrijkste prioriteit is veiligheid. Haïti verkeert al jaren in een crisis, door onder meer natuurgeweld, politieke instabiliteit en het daaruit voortvloeiende bendegeweld. Meer dan 90.000 mensen zijn de afgelopen tijd het geweld in de hoofdstad Port-au-Prince ontvlucht.

